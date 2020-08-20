مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:13 ص | الخميس 20 أغسطس 2020
مواقيت الصلاة
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 20 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:52
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:34
أذان المغرب 06:31
أذان العشاء 07:53
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 03:51
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:33
أذان العشاء 07:56
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:54
أذان الظهر 12:04
أذان العصر 03:41
أذان المغرب 06:38
أذان العشاء 08:01
مواقيت الصلاة في أسوان
أذان الفجر 03:59
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 03:19
أذان المغرب 06:18
أذان العشاء 07:34
مواقيت الصلاة في الغردقة
أذان الفجر 03:49
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 03:20
أذان المغرب 06:18
أذان العشاء 07:37