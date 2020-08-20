مواقيت الصلاة اليوم الخميس 20-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 20 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:52

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:34

أذان المغرب 06:31

أذان العشاء 07:53

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:51

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:33

أذان العشاء 07:56

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:54

أذان الظهر 12:04

أذان العصر 03:41

أذان المغرب 06:38

أذان العشاء 08:01

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 03:59

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:19

أذان المغرب 06:18

أذان العشاء 07:34

مواقيت الصلاة في الغردقة

أذان الفجر 03:49

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:20

أذان المغرب 06:18

أذان العشاء 07:37