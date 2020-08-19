مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:33 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020
مواقيت الصلاة اليوم
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 19 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:51
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 06:32
أذان العشاء 07:55
مواقيت الصلاة الغربية
أذان الفجر 03:51
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:34
أذان العشاء 07:57
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:54
أذان الظهر 12:04
أذان العصر 03:41
أذان المغرب 06:39
أذان العشاء 08:03
مواقيت الصلاة في أسوان
أذان الفجر 03:58
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 03:19
أذان المغرب 06:19
أذان العشاء 07:35
مواقيت الصلاة في الغردقة
أذان الفجر 03:48
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 03:20
أذان المغرب 06:19
أذان العشاء 07:38