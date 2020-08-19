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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19-8-2020 في مصر

كتب:

الوطن
12:33 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020
مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 19 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:51

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 06:32

أذان العشاء 07:55

مواقيت الصلاة الغربية

أذان الفجر 03:51

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:34

أذان العشاء 07:57

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:54

أذان الظهر 12:04

أذان العصر 03:41

أذان المغرب 06:39

أذان العشاء 08:03

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 03:58

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:19

أذان المغرب 06:19

أذان العشاء 07:35

مواقيت الصلاة في الغردقة

أذان الفجر 03:48

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:20

أذان المغرب 06:19

أذان العشاء 07:38

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