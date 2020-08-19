مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 19 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:51

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 06:32

أذان العشاء 07:55

مواقيت الصلاة الغربية

أذان الفجر 03:51

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:34

أذان العشاء 07:57

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:54

أذان الظهر 12:04

أذان العصر 03:41

أذان المغرب 06:39

أذان العشاء 08:03

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 03:58

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:19

أذان المغرب 06:19

أذان العشاء 07:35

مواقيت الصلاة في الغردقة

أذان الفجر 03:48

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 03:20

أذان المغرب 06:19

أذان العشاء 07:38