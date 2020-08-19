أحمد موسى يستعرض نماذج من أرغفة الخبز على الهواء: 70 جرام بس

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن قرار تخفيف وزن رغيف الخبز، وأجرت كاميرا برنامجه "على مسئوليتي"، جولة داخل مجموعة من المخابز، وعرض الإعلامي على الهواء نماذج متعددة لرغيف الخبز بعد شرائها من مخبزين مختلفين بمحافظة القليوبية.

وقال "موسى"، خلال برنامجه على شاشة "صدى البلد"، إن هناك فارق في الوزن، ويصل وزن الرغيف إلى 70 جرامًا فقط، والآخر يزيد، فهناك مالك مخبز أمين والآخر لا يتمتع بأي أمانة، موضحًا أن مالك المخبز غير الأمين يجب أن يحاسب.

وأكد أن الدولة تنفق مليارات على الدعم كي يصل إلى المواطن، مطالبًا بمعاقبة كل من يتاجر في قوت المواطنين بالسجن، مردفًا: "مفيش مالك مخبز بيخسر".

من ناحية أخرى، أعرب أحمد موسى عن سعادته البالغة بعودة صلاة الجمعة في المساجد بداية من يوم 28 اغسطس المقبل، موضحًا أنه خبر سار للجميع، مهنئًا المصريين بهذا القرار، ولكن من الضروري الالتزام بالضوابط المحددة.

وأشار إلى أن التباعد الاجتماعي أمر لا بد من الالتزام به، وارتداء الكمامة، واصطحاب السجادة الخاصة لكل متردد على المسجد لأداء الصلاة، مؤكدًا أن قرار عودة صلاة الجمعة في المساجد، طال انتظاره، وهو أمر جيد للغاية، والخطبة ستكون 10 دقائق، وغلق المساجد عقب انتهاء الصلاة مباشرة.