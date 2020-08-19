التموين: لا يمكننا المساس بسعر رغيف الخبز

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن هناك عدة منافع ستتحقق خلال تطبيق منظومة الخبز الجديدة من ضمنها تحسين جودة الخبز في الحد المقبول لدى المواطن بجعل وزنه 90 جرامًا، مع تشديد الرقابة، والحفاظ على سعر الرغيف 5 قروش، وهذه من الثوابت ولا يمكن المساس بها.

وأضاف "كمال" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية دينا سالم، أن المنظومة الجديدة حافظت على الحصة اليومية للمواطن وهي 5 أرغفة بوزن 450 جرامًا، كما أن المنظومة تعطي صاحب المخبز حقوقه، وأصبح لديه تكلفة حقيقية في الإنتاج وبالتالي راضي عن العمل الذي يقوم به والمنظومة وينعكس على المواطن.

وأشار إلى أنه من المزايا الأخرى للمنظومة الجديدة تأمين العامل بالمخابز، ورفع كفاءة الرقابة، "لو فيه أي نقص في وزن الرغيف بنقفل المخبز، أي مفتش يدخل في الـ30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية عنده مسطرة واحدة ميقدرش يحيد عنها وهي 90 جرامًا، وصاحب المخبز عارف إن الوزارة واقفة له بالمرصاد لو قل جرام واحد عن الـ 90".