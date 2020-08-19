التموين: الرغيف المصري الأقل ثمنًا في العالم.. "سعره أقل من اللبانة"

قال طلعت حسن، وكيل وزارة التموين بالجيزة، إنه بناء على تعليمات وتوجيهات وزير التموين يجري تنظيم حملات مكبرة من قبل المفتشين على مستوى الجيزة، مؤكدا أنه لم يجري رصد أي مخالفة بالمخابز في إنتاج رغيف الخبز، وأصحاب المخابز ملتزمين بجودة ووزن الرغيف.

وأكد "حسن" خلال اتصال هاتفي بفضائية "إكسترا نيوز"، أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز، إذ يبلغ سعر الرغيف الواحد 5 قروش، "الرغيف المصري الأرخص في العالم.. وسعره أقل من اللبانة دلوقتي"، مشددا على أنه لم يجري المساس بعدد الأرغفة للمواطن، وهي 5 أرغفة للمواطن في اليوم الواحد.

وأشار إلى أن الدولة رفعت تكلفة سعر الجوال لإنتاج رغيف الخبز للمخابز من 213 لـ 265 تكلفة الإنتاج، وجرى التأمين على عمال المخابز بواقع 5 عمال ليدخلوا في مظلة التأمينات، وتشديد الرقابة من خلال تنظيم الحملات لرصد أي شكاوى، وعند وجود مخالفات بالمخابز يجري دفع غرامة فورية، وفي حالة التكرار يجري وقف المخبز وتصل العقوبة لسحب الحصة من المخبز في حالة أي مخالفة.