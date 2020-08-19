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محمود مسلم

التموين: الصور المتداولة حول تقليص وزن الخبز غير صحيحة

كتب:

محمد عزالدين
06:49 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
الرغيف المتداول

الرغيف المتداول

أكد محيي إسماعيل، مدير عام الرقابة بمديرية التموين بالجيزة، أن  الصور المفبركة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لرغيف الخبز بعد تقليص وزنه 20 جراما غير صحيحة ولا تمس للواقع بصلة، موضحا أنهم يتواجدون بصفة مستمرة بالمخابز، "المفتشين كلهم في الشارع وعلى استعداد للتواصل مع المواطنين وتليفوناتنا كلها متاحة".

وأضاف "إسماعيل" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنهم لم يتلقوا أي شكاوى خلال اليومين الماضيين حول رغيف الخبز، "أنا بنفسي كنت النهاردة في الشارع ووكيل المديرية كلنا بنتابع تأكد إنتاج الرغيف بالوزن المقرر، مفيش أي مشكلة".

وطالب المواطنين بالتواصل معهم في حالة وجود أي مشكلة، لافتا إلى أن أرقام تليفونات المديرية متاحة على صفحة الشكاوى بمديرية تموين الجيزة، مؤكدا أنهم لن يتهاونوا مع أي مخبز يتهاون مع الوزن المقرر، موضحا أن رقم هاتف غرفة عملية مديرية الجيزة  37618652.

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