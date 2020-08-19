متحدث "الوزراء" يحذر من الاطمئنان الزائف: كورونا لم ينتهي بعد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أول ملف تم مناقشته اليوم، في لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، هو توفير اللقاحات والأمصال اللازمة لموسم الإنفلونزا الموسمية، فبغض النظر ما يقال عن موجة ثانية من كورونا، من عدمه، هناك حقيقة واقعة وهي أن موسم الإنفلونزا الموسمية قادم، وسيكون مختلف هذا العام، كونه سيكون لدينا إنفلونزا موسمية، وفي الوقت ذاته، كورونا لا يزال موجود.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن هذا يُعد أكبر مخاوفنا الآن، ويجب أن نستعد له من الآن، فالحكومة مثلما وعدتنا أنها تتخذ إجراءات استباقية وتخُطط للمستقبل، تم العمل على توفير الأمصال الموسمية للإنفلونزا العادية، كون كورونا حتى الآن لم يتم الوصول إلى العلاج الخاص بها ولم يكتشف.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه ما يتردد الآن عن وجود علاجات أو عقارات خاصة بفيروس كورونا، فالحكومة في تواصل مع الشركات التي توصلت للقاحات، "الوضع الحمد لله حاليا مطمئن فيما يخص كورونا، وهذا لا يجب أن يُعطينا اطمئنانًا زائفا بسبب تخفيف الاجراءات، إحنا مقدمين على موسم اصعب، موسم الأنفلونزا الموسمية في وجود الكورونا، لا يجب ان تعطي انطباعا لدى البعض أن الأمر انتهى".