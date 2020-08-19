"الأوقاف" تحتفل ببداية العام الهجري بحضور مندوب عن الرئيس غدا

تحتفل وزارة الأوقاف ببداية العام الهجري، غدًا الخميس، وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السياسي.

وأوضحت الوزارة أنه مراعاة للظروف الراهنة، فإنها قد قصرت الاحتفال الرسمي لهذا العام 1442هـ على مسجد واحد هو مسجد السيدة زينب عقب صلاة المغرب غدًا الخميس، وبعدد محدود من الحضور، مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعي.