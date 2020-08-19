"الوزراء" عن الـPCR للقادمين من الخارج: كورونا لا يفرق بين مصري وأجنبي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، اتخذ قرارًا اليوم، بحصول أي قادم للبلاد سواء مصري أو أجنبي، على شهادة تثبت خلوه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتكون صادرة قبل موعد قدومه لمصر بـ48 ساعة، وهي شهادة تحليل "PCR"، مؤكدًا أن هذا الإجراء، كان جرى تطبيقه منذ عدة أسابيع، على الأجانب القادمين للبلاد فقط.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه خلال تطبيق القرار السابق أظهر بعض الأشياء التي جعلت الحكومة تُعدل من هذا التطبيق وتضم المصريين أيضًا، "خلينا منطقيين.. الفيروس لا يفرق بين مصري وأجنبي، بنعمل كده عشان نضمن الحفاظ على الوضع اللي وصلنا له فيما يخض السيطرة على كورونا".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سواء كان مصريين أو أجانب قادمين من بلاد أخرى، من الممكن أن يكون الوضع الوبائي من الدول القادمين منها أصعب من مصر، فمعاناة مصر من الوباء انخفضت كثيرًا تكاد أن تنتهي إذا التزم المواطنين بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أنه حتى لا يكون قرارًا مفاجئًا تم العمل على تطبيقه يوم 1 سبتمبر حتى يستعد المواطنين القادمين لذلك.

وأشار إلى أنه كان هناك استثناءات للأجانب القادمين للمحافظات السياحية الثلاثة "البحر الأحمر.. جنوب سيناء.. مطروح"، ولكن سيتم الغائه، وسيتم تطبيق ذلك أيضًا على المصريين القادمين من الخارج حتى وإن كانت الفترة التي قضوها في الخارج قصيرة سواء أسبوع أو 10 أيام.