أستاذ علوم سياسية: مشاركة الناخبين في "الشيوخ" جيدة

قالت الدكتورة نهى أبوبكر، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، إن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ كانت جيدة.

وأرجعت أسباب عزوف عدد من المواطنين عن المشاركة في الانتخابات إلى الاستقرار السياسي التي تشهده مصر حاليًا، والذي دائمًا ما يشهد حضورًا جماهيريًا أقل، لوجود حالة من الاستقرار، ومشروعات قومية قائمة.

وأضافت "أبوبكر"، خلال مداخلة لها عبر "زووم" ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن نسبة الأصوات الباطلة جاءت بسبب عدم سهولة الورقة الانتخابية وأعداد الناخبين بها، وعدم قدرة المواطنين على اختيار مرشحيهم بمجلس الشيوخ، إضافة إلى عدم وجود مؤتمرات انتخابية للمرشحين، وعدم معرفة الناخبين بهم.

وأكدت أنه يجب في الانتخابات المقبلة أن تكون الورقة الانتخابية بمجلس الشيوخ أكثر سهولة وسلاسة، حتى يتسنى للمواطنين اختيار مرشحيهم بشكل أسهل.