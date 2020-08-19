"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو "الراقصة الطائرة": مُدربة وعمرها 19 سنة

كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها، عن هوية "الراقصة الطائرة"، وملابسات الفيديو التي ظهرت فيه تؤدي حركات راقصة وهي معلقة من شعرها.

وقالت الداخلية: "تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لفتاة تؤدي فقرة استعراضية بأحد الأفراح وتظهر وهي معلقة من شعرها بسقف المكان المقام به الفرح "خيمة"، وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد شخصية الفتاة وتبين أنها تعمل بالفرقة الاستعراضية الخاصة بجدها لوالدتها، المقيم بمحافظة الدقهلية، وعمرها 19 عامًا من كفر الشيخ.

وتابعت: "باستدعائها قررت أنها مدربة على تلك الاستعراضات وتقوم بممارستها منذ سنوات، كما قرر جدها بأنها تعمل معه منذ عدة سنوات، وأنها معتادة على القيام بتلك الاستعراضات فى الأفراح، ومن المحتمل أن يكون ذلك المقطع الذي جرى تداوله مصورًا بأحد الأفراح في كفر الشيخ منذ عام تقريباً، وأنهما لا يحملان ثمة تراخيص أو تصاريح من الجهات المختصة لمزاولة تلك المهنة".

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة للتحقيق.