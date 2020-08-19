يوسف الحسيني: "الإخوان لو مهاجموش أي انتخابات يبقى عندهم حاجة غلط"

علق يوسف الحسيني، المتحدث باسم القائمة الوطنية من أجل مصر، عن تكرار هجوم جماعة الإخوان الإرهابية على كل استحقاق انتخابي في مصر قائلا: "لو مهاجموش يبقى عندهم حاجة غلط، ويبقى ربنا هداهم، بس دول ملعونين دنيا ودين في الغالب".

وأضاف "الحسيني"، خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة قناة "ON"، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أن هناك بعض الأشخاص حاولوا اختطاف هذا الوطن، وأخذته أسير لمدة عام، ما دفع 30 مليون مواطن النزول في الشارع في 30 يونيو، لإسقاط حكم هذه الجماعة.

وتابع: "وكالة وشبكة ومحطة عظيمة، تاريخيا بصرف النظر عن التسمية، طلعت من 3 أيام وثائقي مدته 13 ثانية بيتكلم عن كورونا في مصر، وأد إيه مصر مخفقة في مسألة إصابات الطواقم الطبية، بكتاب منظمة الصحة العالمية، بيقول إن مصر أقل دولة على مستوى العالم في حجم إصابات الطواقم الطبية، مقدرش أقول المحطة دي أو المؤسسة، متهمة مقدرش أقول اتهامات جذافية لكن اللي اشتغلوا على الفيلم دة وأجازوه هما اللي عندهم مشكلة عقلية".

وأكد أن الإخوان سيظلون يهاجمون الدولة، "أنا من الناس اللي بتثق في مقولة أن كل ما يشتد في هجومه، كل ما تعرف إنك ماشي صح، أول لما العيال دي تلاقيها سكتت أعرف إننا عندنا حاجة غلط، فاحنا نرجوهم إن يملوا الدنيا صخبا ودوشة وهيصة ويسلونا ونضحك".