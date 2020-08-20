نيللي كريم تعلن عن عمل يجمعها بالفيشاوي قريبا

أعلنت الفنانة نيللي كريم عبر حسابها بإنستجرام عن عمل فني جديد يجمعها بالفنان أحمد الفيشاوي.

ونشرت نيللي صوره تجمعها بالفيشاوي، وعلقت قائلة: "قريبًا".

وكانت الفنانة نيللي كريم، كشفت حقيقة تصوير جزء ثاني من مسلسل "بـ 100 وش"، قائلة إنها قابلت الفنان آسر ياسين صدفة في الساحل فالتقطت معه صورة ونشرتها على "إنستجرام"، "حطيت الصورة وكتبت وحشتونا part 2 coming soon، يعني قريبا، يعني مش سنة 2021".