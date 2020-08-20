جهود الدولة المصرية في دعم الخبز: "الأرخص عالميا"

رغم الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع في ظل جائحة كورونا، يظل رغيف العيش المدعم في صدارة اهتمامات الحكومة، حيث لم يتغير سعره منذ سنوات.

إنتاج ضخم للخبز المصري المدعم

جهود ضخمة تبذلها الدولة من أجل توفير رغيف الخبز المدعم للمواطن البسيط بسعر 5 قروش، ليظل وعلى مدار سنوات هو أرخص سلعة مدعمة في مصر والشرق الأوسط، نظرًا لتحمل الدولة قرابة 1200% من قيمته حيث تدعم الدولة كل رغيف خبر بمبلغ 60 قرش في منظومة يتسفيد منها يوميًا 73 مليون مواطن.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن مصر تنتج من 250 إلى 270 مليون رغيف في اليوم عن طريق أكثر من 30 ألف مخبز منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ويستفيد منها 73 مليون مواطن.

وأكدت "التموين" عبر موقعها، ان سعر رغيف الخبز المصري هو الأقل على المستوى العالمى، كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، وتحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد.

قدمت الدولة دعما لرغيف العيش خلال موازنة 2019-2020 بلغ 50 مليار جنيه وتم زيادتها في موازنة 2020-2021 بمقدار 3 مليارات جنيه لتصل لـ53 مليار جنيه بحسب الموقع الرسمي لوزارة التموين.

ولو تتوقف الدولة عند ذلك بل أعلنت هيئة السلع التموينية عن قيامها بسداد التأمينات الاجتماعية عن العاملين بقطاع المخابز مما يؤمن لهم معاشا وخدمات اجتماعية في حالة حدوث أي شيء يمنعهم عن العمل.

سعر رغيف العيش المصري الأقل عالميًا "أقل من اللبانة"

طلعت حسن، وكيل وزارة التموين بالجيزة، ، قال إن الدولة تتحمل ما يقارب 60 قرشا لكل رغيف خبز، مشيرا إلى أن سعر الرغيف في مصر يعد الأقل سعرا عالميا، مؤكدًا في تصريحات تلفزيونية أنه لا مساس بسعر رغيف الخبز، إذ يبلغ سعر الرغيف الواحد 5 قروش، "الرغيف المصري الأرخص في العالم.. وسعره أقل من اللبانة دلوقتي"، مشددا على أنه لم يجري المساس بعدد الأرغفة للمواطن، وهي 5 أرغفة للمواطن في اليوم الواحد.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت تخفيض وزن الرغيف، من 110 جرامات، ليصل إلى 90 جراما، أي بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، بدءًا من اليوم الثلاثاء، مع زيادة عدد الأرغفة لجوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام، ليصل لـ1450 رغيفا.

أرقام تهمك عن رغيف العيش في مصر حسب إحصائيات رسمية من وزارة التموين

- تنتج مصر 270 مليون رغيف خبز يوميًا.

- تنتج مصر 8.1 مليار رغيف خبز مدعم شهريًا.

- تنتج مصر قرابة 97.2 مليار رغيف سنويًا.

- تدعم مصر الخبز بـ53 مليار جنيه.

- عدد المخابز في مصر 30 ألف مخبز.

- عدد العاملين في إنتاج الخبر يقدر بـ75 ألف عامل حسب تصريحات رئيس شعبة المخابز عبدالله غراب.

- سعر رغيف الخبز الحر يتراوح بين 75 قرشا وجنيها وجنيه ونصف الجنيه حسب المخبز.

- 8 جهات متخصصة ورقابية تراقب وتتابع إنتاج وبيع الخبز في مصر.