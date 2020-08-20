فيديو.. استغاثة حفيدة طلعت حرب: المعاش مبيكفيش

عرض الإعلامي طارق علام، في برنامجه "هو ده"، المذاع عبر فضائية "المحور"، فيديو لسيدة عجوز تبلغ من العمر 81 عاما وتدعى "ليلى أحمد طلعت حرب" حفيدة رائد الاقتصاد المصري طلعت باشا حرب.

وقالت ليلى، إنها تعيش بصحبة سيدة أخرى في منطقة بولاق، وتعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن المعاش الذي تتحصل عليه لا يكفي مصروفاتها.

وأضافت إنها حفيدة طلعت باشا حرب مؤسس ورائد الاقتصاد الوطني، ولكنها لم تره إلا في الصور، وطالبت بالحصول على دعم بجوار معاشها ليعينها على متاعب الحياة.

من جهته طالب الإعلامي طارق علام بالتحقق من انتساب هذه السيدة للاقتصادي الكبير طلعت حرب من عدمه، نظرًا لنفي البعض انتسابها لمؤسس الاقتصاد المصري الحديث رغم إظهارها لبطاقة شخصية مكتوب فيها اسمها "ليلى أحمد طلعت حرب".

كما طالب "علام"، بتقديم أوجه الدعم الممكنة لها لمساعدتها على المعيشة نظرًا لكونها امراة مسنة وتعيش لدى سيدة أخرى.