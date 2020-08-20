شعراوي: الدولة جادة في منع أي تجاوزات بناء

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن قرار رئيس الوزراء بمد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر اعتبارا من 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر المقبل جاء استجابة لرغبة المواطنين، داعيا المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم ودفع مبالغ جدية التصالح لتقنين أوضاعهم.

وشدد شعراوي على أن الدولة جادة في منع أي مخالفات أو تجاوزات فيما يخص ملف البناء مرة أخرى وتسعى لاسترداد حقوقها كاملة، مؤكدا على أهمية استمرار جهود المحافظة لمتابعة تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية مع الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط وذلك بمقر الوزارة لمتابعة عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظة في كافة القطاعات المختلفة، وعلى رأسها مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة وتطوير الطرق المحلية والرئيسية والتي ستخدم عملية الاستثمار والتنمية وتوفير فرص عمل للمواطنين .

تناول اللقاء أيضا آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وإقامة بعض المشروعات الخاصة بالمنظومة وعلى رأسها المدفن الصحي والمحطات الوسيطة بالتنسيق مع الوزارة بما يساعد على تطوير البينة التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين .و بحث وزير التنمية المحلية مع الدكتورة منال عوض الخطط والمشروعات المستقبلية الخاصة بخدمات الصرف الصحي واستكمال تغطية كافة المناطق الريفية بالمحافظة لتصبح أول محافظة يتم تغطيتها بالكامل بالصرف الصحي .كما شهد اللقاء أيضاً متابعة جهود تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين لتحقيق رضاهم عنها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، كما تم خلال الاجتماع متابعة إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري المقرر تنفيذه على مساحة ١٢ فدان بمنطقة شطا وبتكلفة تقدر بـ160 مليون جنيه.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن إنشاء المجزر يأتي ضمن خطة وزارة التنمية المحلية لتنفيذ مشروع متكامل يهدف إلى تنمية صناعة اللحوم و الصناعات التي تترتب عليها توفير فرص عمل جديدة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن هذا المشروع يعمل على تنفيذ منطقة متكاملة خارج الكتلة السكنية، تتضمن محطة تدوير ومحجر وإنشاء محطة معالجة، ومجزر ذا خدمات متعددة ومحطة لتدوير مخلفات " كوكر"، لافتة إلى أن الهدف من إنشاء المجزر هو خدمة وتنمية إنتاج اللحوم والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

وأشارت عوض إلى تقديم التيسيرات والتسهيلات الكاملة للمواطنين في كافة المراكز بالمحافظة وتوفير أماكن الانتظار لهم وإزالة أي عقبات أمامهم فيما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء.