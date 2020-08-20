نانسي عجرم: سنة هجرية تحمل معها السلام والأمان لبلدي والوطن العربي

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على تهنئة متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، بالعام الهجري الجديد، رغم الأوضاع الصعبة التي تعيشها لبنان جراء انفجار بيروت الذي وقع يوم 6 أغسطس الماضي.

وكتبت نانسي عجرم، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلة: "بالرغم من كل الظروف الصعبة يلي عم نعيشها رح نضل نتأمل إنو الإيام الجاية تكون أحلى، سنة هجرية جديدة يا رب تحمل معها الأمان والسلام لبلدي لبنان والوطن العربي".

وكان انفجارا هائلا وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحوي مواد مفرقعة وذلك يوم 6 أغسطسط 2020، لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع ضحايا ومصابين ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها.

وقالت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، إن تفجير مرفأ بيروت، كان تفجيرا شديدا لم ترى لبنان مثله، حتى أوقات الحروب التي شهدتها البلاد.

وأضافت: "ما شفنا مثله من قبل رغم إننا مررنا بحروب، وعشنا شعور حزن وخوف وإحباط، شيء كان رهيب صراحة".

وأضافت "نانسى عجرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه فور اتضاح الأمور وتجاوز الصدمة بدأ كل لبناني يطمئن على ذويه، كون الانفجار طال نصف العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت "نانسى عجرم"، أن جميع اللبنانيين مازالوا يعانون من هذا الانفجار، والوجع مازال داخل كل لبناني إلى الآن، لافتة إلى أن غالبية منازل العاصمة شعروا بقوة الانفجار، وتابعت: "الجو العام في البلد موجوع".