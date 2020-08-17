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نانسي عجرم توجه الشكر لمصر حكومة وشعبا على دعم لبنان

كتب:

شريف سليمان
10:49 م | الإثنين 17 أغسطس 2020
الفنانة اللبنانية نانسي عجرم

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم

قالت النجمة اللبنانية نانسى عجرم، إن قوة الشعب اللبنانى فى وحدته، وهو قادر على بناء الدمار الناتج عن تفجير مرفأ بيروت. 

جاء ذلك في سياق تعليق "عجرم" على الاحتجاجات التي تعم لبنان، ولفتت إلى أن الشعب اللبناني يحب الحياة رغم الكوارث التي يشهدها.

ووجهت "نانسى عجرم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، الشكر إلى الدولة المصرية والشعب المصري، على دعمه ومساندته للشعب اللبناني "الله يحمى لبنان ومصر وكل دول العالم".

وواصلت مصر تكثيف الجسر الجوي المقرر لنقل المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة للجمهورية اللبنانية، إسهامًا من مصر في مساعدة الأشقاء اللبنانيين على تجاوز محنتهم الحالية.

 يأتي ذلك بتوجيهات مـن الرئيس عبد لفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، استمرارًا للدور المصري الرائد.

وأقلعت طائرتا نقل عسكريتان محملتين بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية متجهتين إلى مطار رفيق الحريري الدولي في الرحلة السادسة.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية وجهت البعثة الدبلوماسية المصرية بلبنان باتخاذ اللازم نحو الاستمرار في استقبال المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب اللبناني.

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