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نانسي عجرم: الانفجار طال نصف بيروت.. "كلنا موجوعين بسببه"

كتب:

شريف سليمان
12:20 ص | الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الفنانة نانسي عجرم

الفنانة نانسي عجرم

قالت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، إن تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس الجاري، كان تفجيراً شديداً لم ترى لبنان مثله، حتى أوقات الحروب التي شهدتها البلاد.

وأضافت: "ما شفنا مثله من قبل رغم إننا مررنا بحروب، وعشنا شعور حزن وخوف وإحباط، شئ كان رهيب صراحة".

وأضافت "نانسى عجرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه فور اتضاح الأمور وتجاوز الصدمة بدأ كل لبناني يطمئن على ذويه، كون الانفجار طال نصف العاصمة اللبنانية بيروت.

وأكدت "نانسى عجرم"، أن جميع اللبنانيين مازالوا يعانون من هذا الانفجار، والوجع مازال داخل كل لبناني إلى الآن، لافتة إلى أن غالبية منازل العاصمة شعروا بقوة الانفجار، وتابعت: "الجو العام في البلد موجوع". 

 

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