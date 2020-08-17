نانسي عجرم: الشعب اللبناني يعيش حالة ضياع بعد انفجار بيروت

قالت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، إنه حتى الآن لم يعلم اللبنانيون ما السبب الذي أدى إلى تفجير مرفأ بيروت الذي كبد لبنان خسائر فادحة.

وتابعت: "كنا نبحث عن سبب الانفجار هل هو مفتعل ومقصود أم ماذا؟ إن شاء الله مع الوقت سوف نعرف، ونحن عايشين بحالة ضياع الآن ومن حقنا نعرف، أنا بطالب بالحقيقة وماذا حدث".

وأضافت "نانسي عجرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن المشاهد التي أعقبت تفجير مرفأ بيروت قاسية جداً وحزينة إلى أبعد الحدود، خاصة ما لحق بالشهداء وأسرهم، خلاف الإصابات والخسائر المادية والدمار الذي لحق بالبنايات.

ولفتت "نانسى عجرم"، إلى أن المساعدات التي وردت من كافة دول العالم إلى لبنان، عقب الكارثة جعلت الشعب اللبناني يشعر أنه ليس وحيداً بهذا الكوكب.