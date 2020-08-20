مصادر تكشف خطة العام الدراسي الجديد: "فترتين للحكومية وتوزيعة للخاصة"

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ملامح خطة العام الدراسي الجديد والذي من المقرر أن يبدأ في 17 أكتوبر القادم.

وقالت المصادر، إن خطة الدراسة تشتمل على جزئين، الأول خاص بالمدارس الحكومية، والتي تم اقتراح العمل فيها بنظام الفترتين "صباحية ومسائية" مع مراعاة وجود فارق وقت يتم فيه خروج طلاب الفترة الصباحية ودخول الفترة المسائية دون أن يتجمعوا داخل المدرسة في نفس الوقت منعا للزحام والتكدس، مشيرة إلى تكليف مديري المدارس بوضع خطة لخروج طلاب الفصول المختلفة من المدرسة في أوقات متفاوتة، مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للطلاب، وإلزام جميع المتواجدين في المدارس من معلمين وعمال وطلاب بارتداء الكمامة طول فترة تواجدهم داخل المدارس.

وأكدت المصادر، على عمل " توزيعة" لطلاب المدارس الخاصة، ومنع تواجد جميع المراحل الدراسية في يوم واحد داخل المدرسة، بحيث لا يزيد تواجد الطلاب عن مرحلتين أو ثلاثة على الأكثر في اليوم الواحد.

ورجحت المصادر اعتماد حضور بعض المراحل الدراسية مرتين فقط في الأسبوع الواحد، وزيادة الاعتماد على "الأون لاين"، من خلال تحسين وضع الشبكات الإلكترونية في المدارس، وربط الطلاب بمنظومة التعليم الجديدة بشكل قوي وفعال.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد أعلنت بدء العام الدراسي الجديد 2020 / 2021 يوم 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 لتكون (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، إن الفترة المقبلة سيكون أمامنا تحد كبير في أعداد الطلاب، حيث أن لدينا 23 مليون طالب، موزعين على مدارس متنوعة، وقمنا بتقسيمهم إلى مراحل، من KG1 وحتى 3 ابتدائي، ومن 4-6 ابتدائي، ومن أولى إعدادي – 3 إعدادي، ثم المرحلة الثانوية، مؤكدا أنه أصبح لدينا بنية أساسية إلكترونية متكاملة في المرحلة الثانوية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن الخطة الكاملة أول سبتمبر المقبل.