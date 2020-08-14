خطة العام الدراسي الجديد في الجامعات: أبرزها الحضور 3 أيام في الأسبوع

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات، الشهر الماضي، تطبيق خطة التعليم الهجين، بدءً من العام الدراسي الجديد، على أن تتولى كل جامعة، وضع الآليات والضوابط اللازمة، لتنفيذ هذا النظام، وفقا لطبيعة الكليات والبرامج المختلفة.

وفي النقاط التالية.. نستعرض خطة "التعليم العالي" لتطبيق التعليم الهجين في الجامعات:

ماهو التعليم الهجين؟

- التعليم الهجين هو دمج نظامى التعليم وجها لوجه، والتعلم عن بُعد، حيث يتم تقسيم دفعات الطلبة إلى مجموعات تدريسية صغيرة، وتناوب الحضور للجامعة لاكتساب المهارات المطلوبة على أن يحصل الطالب على الجانب المعرفى وبعض المهارات من خلال التعلم عن بُعد.

- نظام التعليم الهجين تم اعتماده على نطاق واسع عبر التعليم الجامعى.

- هناك دراسة صادرة عن اتحاد التعليم عبر الإنترنت بالولايات المتحدة أوضحت أن 62% من مؤسسات التعليم العالى قدمت مقررات هجينة الفترة الماضية على مستوى العالم، وتم تعريف هذه المقررات بأنها مزيج من التدريس فى الفصول الدراسية عبر الإنترنت مع تقليل وقت المقعد فى الفصل للطلاب.

أهداف التعليم الهجين:

- تقليل الكثافة الطلابية داخل الجامعات.

- تحقيق الاستفادة العظمى من خبرة أعضاء هيئة التدريس والبنية التحتية للجامعات.

- التحول التدريجى للطالب إلى متعلم مدى الحياة تطبيقاً لأساليب الأداء وضمان الجودة المحلية والعالمية.

- تحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية خارج الفصل الدراسى لتحقيق الأهداف المرجوة من المحتوى التعليمى.

- تقديم المحتوى بأساليب تكنولوجية مختلفة لمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ومساعدة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

كيفية التطبيق:

- سيتم تقسيم الطلاب فى مصر إلى مجموعات تدريسية صغيرة مراعاة للتباعد الاجتماعى فى ظل استمرار أزمة كورونا ووفقاً لطبيعة دراسة الكلية سواء كانت نظرية أو عملية.

- سيتم تقسيم طلبة كل دفعة إلى مجموعات صغيرة بحد أقصى 50 طالباً فى الكليات العملية و100 طالب فى الكليات النظرية.

- سيتم تقسيم أعضاء هيئة التدريس بكل قسم إلى مجموعات مسئولة عن الطلاب.

- سيتم توزيع أوقات التدريس فى الكليات على جميع أيام الأسبوع من السبت إلى الخميس.

- تبدأ الدراسة من 8 صباحا حتى 6 مساء.

- نظام الدراسة بكليات القطاع الصحى والهندسة والكليات العلمية كالزراعة والعلوم والحاسبات، سيتم وضع جدول لكل مجموعة تدريسية على 3 أيام أسبوعياً «السبت، والاثنين، والأربعاء»، أو «الأحد، والثلاثاء، والخميس»، من 8 صباحاً حتى 6 مساءً.

- سيتم التطبيق بنفس النظام على كليات القطاع النظرى، بالتناوب والتبديل فيما بينها من خلال التنسيق بين الكليات فى الجامعة الواحدة.

- النسب المقررة لتطبيق النظام الجديد سترجع لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.

- فيما يتعلق بالكليات العلمية، ستكون نسبة تطبيق التعليم وجها لوجه من 60 إلى 70%، ونسبة التعلم عن بُعد من 30 إلى 40%.

- الكليات النظرية، فستكون نسبة التعلم وجهاً لوجه بين 50 و60%، والتعلم عن بُعد بين 40 و50%.