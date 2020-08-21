مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:23 ص | الجمعة 21 أغسطس 2020
مواقيت الصلاة
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 21 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:54
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:34
أذان المغرب 06:30
أذان العشاء 07:52
مواقيت الصلاة في الغربية
أذان الفجر 03:52
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:36
أذان المغرب 06:32
أذان العشاء 07:54
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:56
أذان الظهر 12:03
أذان العصر 03:40
أذان المغرب 06:36
أذان العشاء 07:59
مواقيت الصلاة في أسوان
أذان الفجر 04:00
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 03:19
أذان المغرب 06:17
أذان العشاء 07:33
مواقيت الصلاة في المنوفية
أذان الفجر 03:53
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 06:31
أذان العشاء 07:54