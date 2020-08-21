مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 21-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الجمعة 21 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:54

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:34

أذان المغرب 06:30

أذان العشاء 07:52

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 03:52

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:36

أذان المغرب 06:32

أذان العشاء 07:54

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:56

أذان الظهر 12:03

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 06:36

أذان العشاء 07:59

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 04:00

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 03:19

أذان المغرب 06:17

أذان العشاء 07:33

مواقيت الصلاة في المنوفية

أذان الفجر 03:53

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 06:31

أذان العشاء 07:54