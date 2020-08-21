فتح شارع قصر النيل بوسط البلد بعد رفع مخلفات انهيار العقار السبت

قال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إنه سيتم فتح شارع قصر النيل بوسط البلد يوم السبت المقبل بعد إزالة آثار انهيار العقار من الشارع حيث انهيار العقار المكون من دور أرضى و4 طوابق السبت الماضى وأسفر عن وقوع 3 ضحايا وتم إنقاذ أكثر من 14 شخصا.

وأضاف عوض لـ"الوطن"، أن كل العقارات المجاورة حالتها الإنشائية جيدة بعد معاينتها، وتم رفع انقاض الأدوار العليا من العقار المنهار ماعدا الدور الأرضى لم يتم إزالته حتى الآن وفى انتظار رأى الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لإبداء رأيه نظرا لكون العقار مسجل طراز حضارى ويقع على مساحة 1500 متر.

وأشار إلى وجود خطة لتطوير منطقة وسط البلد وتحديدا القاهرة الخديوية، لافتا إلى أن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجه بضرورة مراجعة كل العقارات ذات الطراز المعمارى بالعاصمة من الناحية الإنشائية للحفاظ عليها نظرا لقيمتها التراثية الكبيرة وكذلك مراجعة ملكيات تلك العقارات والمتعاملين عليها ومراجعة الأنشطة التي تمارس فيها وإخلائها على الفور من أى أنشطة تؤثر على سلامتها الإنشائية حيث يوجد أكثر من 500 عقار طراز معمارى مميز يحظى باهتمام كبير من الدولة.