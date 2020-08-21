"حماية المستهلك": سنلزم تجار السيارات على مد فترات الضمان والصيانة

يلعب جهاز حماية الستهلك دوراً كبيرا في حماية حقوق المستهلكين من تجار السيارات والكلاء ومراكز الصيانة، في حالة صدور أي أخطاء منهم تجاه المستهلك.

وفي هذا الصدد قال أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة هاتفة عبر برنامج "عربيتي"، إن الجهاز يلعب دوراً أساسياً في حفظ حقوق المستهلك، كما يقوم بتوعية المستهلكين بحقوقهم التي يجب التمسك بها في حالة وجد مخالفة صادرة من شركة من شركات السيارات أو مراكز الخدمة.

وأضاف أنه تم اتخاذ العديد من القرارات القوية تجاه شركات السيارات، سواء بإلزامها بإصلاح العيوب الصادرة منها أو صدور قرار باستبدال واسترجاع المنتج.

وأشار "سمير"، أنه خلال فترة انتشار وباء كورونا، كان هناك تأثير كبير على مصلحة المستهلكين من ضياع فترات صيانة وضمان على السيارات، وأن هناك العديد من الشركات قامت بمد تلك الفترة مراعاة لحقوق المستهلك.

وأكد أن خلال الفترة القادمة سيتم إصدار قرار بإلزام الشركات والوكلاء بمد فترة الصيانة والضمان حتى يتسنى للمستهلك أن يحصل على حقوقة كاملة.