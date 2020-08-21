طقس السبت.. مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، السبت، طقس مائل للحرارة نهارا رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وتنتشر الشبورة المائية، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، وتنتشر الشبورة المائية، فيما يكون الطقس حارا على جنوب سيناء والرياح نشطة، مائلا للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وليلا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد، يكون معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس، كما تنشط الرياح على شمال وجنوب الصعيد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق جنوبا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 34 24

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 33 24

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 24

بلطيم 31 25

مطروح 30 25

السلوم 32 23

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 34 25