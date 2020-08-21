مصر للطيران تسير 37 رحلة جوية غداً

تشهد مصرللطيران غدا السبت الموافق ٢٢ أغسطس تشغيل ٣٧ رحلة جوية مابين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من ٤٥٠٠ راكب بمعدل رحلة واحدة إلى امستردام ، اثينا ، بروكسل ،بودابيست ، باريس ، روما ، فرانكفورت ،جنيف ، لندن ، مدريد ، ميونيخ ، ميلانو ، برلين ، فيينا ، اسطنبول ، أديس أبابا، دار السلام ،الخرطوم ، نيروبي ، ابوجا، الشارقة ، البحرين ، بغداد ، نيويورك ورحلتين جويتين إلى كل من دبي و أبوظبي ورحلة استثنائية الي كل من جدة و الدمام بالإضافة إلى ٣ رحلات داخلية إلى شرم الشيخ و٣ رحلات الي الغردقة ورحلة واحدة إلي الأقصر ، بخلاف ٤ رحلات شحن جوى .