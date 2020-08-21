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محمود مسلم

مصر للطيران تسير 37 رحلة جوية غداً

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الوطن
02:09 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
مصر للطيران

مصر للطيران

تشهد مصرللطيران غدا السبت الموافق ٢٢ أغسطس     تشغيل ٣٧ رحلة جوية مابين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من ٤٥٠٠ راكب بمعدل رحلة واحدة إلى امستردام ، اثينا ، بروكسل ،بودابيست ، باريس ، روما ، فرانكفورت ،جنيف ، لندن ، مدريد ، ميونيخ ، ميلانو ، برلين ، فيينا ، اسطنبول ، أديس أبابا، دار السلام ،الخرطوم ، نيروبي ، ابوجا، الشارقة ، البحرين ، بغداد ، نيويورك ورحلتين جويتين إلى كل من دبي و أبوظبي ورحلة استثنائية الي كل من جدة و الدمام بالإضافة إلى ٣ رحلات داخلية إلى شرم الشيخ و٣ رحلات الي الغردقة ورحلة  واحدة إلي الأقصر ، بخلاف ٤ رحلات شحن جوى .

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