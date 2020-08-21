اليوم.. مصر للطيران تشهد أعلى معدل تشغيل يومي منذ استئناف حركة الطيران

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، جدول رحلاتها اليومي، مشيرة إلى أن الشركة ستشهد اليوم الجمعة، أعلى معدل تشغيل يومي منذ إستئناف حركة الطيران الدولي في 1 يوليو الماضي.

حيث تسير الشركة اليوم الجمعة 42 رحلة جوية ما بين رحلات مجدولة واستثنائية لنقل أكثر من 4000 راكب، من جنسيات مختلفة، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من «بيروت، لندن، أثينا، لارناكا، دوالا، باريس، إسطنبول، نيويورك، روما، أمستردام، فرانكفورت، كوبنهاجن، برلين، جوبا، فيينا، ميونخ، بودابيست، الخرطوم، نيروبي، الشارقة، البحرين، أربيل».

وكما تسير الشركة رحلتين جويتين إلى « دبي وأبو ظبي وميلانو وبغداد» بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى «شرم الشيخ» ورحلتين جويتين إلى «الغردقة» ورحلة داخلية واحدة إلى «الأقصر»، ورحلات استثنائية إلى كل من «أبها، مسقط، كازابلانكا، المدينة المنورة» ورحلتين جويتين إلى «جدة» بخلاف 5 رحلات شحن الجوى.

وفي السياق نفسه استقبل مطار القاهرة الدولى، أمس الخميس، 157 رحلة طيران دولية قادمة ومغادرة إلى عدة وجهات دولية مختلفة، تقل على متنها 16446 راكب من جنسيات مختلفة.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن رحلات السفر أقلعت إلى عدد من العواصم منها « نيويورك، فرانكفورت، باريس، روما، ميلانو، تورنتو، لندن، أثينا، بيروت، جدة، دبى، الشارقة الرياض وأبو ظبى» وبلغت رحلات السفر 79 وتقل على متنها 7369 مسافر .

واستقبل المطار عبر صالات وصوله المختلفة 75 رحلة، أقلت على متنها 9077 مسافر ، عائدين من عدة وجهات دولية منها «لندن باريس ملانو روما أثينا» .

كانت الشركه الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت عن ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارا من 1 سبتمبر القادم، ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول الى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكشفت الشركة خلال بيان لها، أنه يُمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر .