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"مصر للطيران" تناشد عملائها إجراء تحليل PCR قبل السفر بـ 72 ساعة

كتب:

أيمن حمزة
10:17 ص | الخميس 20 أغسطس 2020
مصر للطيران تناشد عملائها إجراء تحليل PCR قبل السفر ب72 ساعة

مصر للطيران تناشد عملائها إجراء تحليل PCR قبل السفر ب72 ساعة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران" عن ضرورة تقديم عملائها من المصريين والأجانب الوافدين إلى جميع مطارات جمهورية مصر العربية اعتبارا من 1 سبتمبر القادم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من حكومة جمهورية مصر العربية لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكشفت الشركة خلال بيان لها، قبل قليل، أنه يُمكن لعملاء الشركة الوطنية لجمهورية مصر العربية مراجعة متطلبات السفر إلى مصر وغيرها من الدول حول العالم من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com أو مركز الاتصالات 1717 بمصر.

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