مصر للطيران تسير اليوم 24 رحلة والمطار يستقبل 134 رحلة خلال 24 ساعة

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران، أنها ستسير اليوم الأربعاء 24 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "امستردام، باريس، لندن، ميلانو، اسطنبول، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، بيروت، بغداد، نيويورك"، ورحلتين جويتين إلى «دبي» بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى «شرم الشيخ» ورحلة داخلية واحدة إلي كل من «الغردقة والأقصر و أسوان» ورحلة خاصة إلى «طابا» ورحلات استثنائية إلى كل من « أبها، الرياض، جدة، القصيم»، وهذا بخلاف 4 رحلات شحن جوى.

وأوضحت الشركة خلال بيان لها اليوم، أن جميع هذه الرحلات، ستقل على متنها ما يقرب من 2250 راكب من جنسيات مختلفة.

يأتى ذلك فيما سير مطار القاهرة الدولي يوم أمس الثلاثاء 134 رحلة دولية إلى عدة جهات مختلفة أقلت على متنها 14349 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة، هناك 67 رحلة طيران، أقلت على متنها 6509، غادرت المطار خلال ال 24 ساعة الماضية، فى حين استقبل المطار 67 رحلة أقلت على متنها 7840.

وأوضحت المصادر، أن رحلات السفر أقلعت إلى عدد من العواصم منها باريس روما ميلانو لندن مومباى فرانكفورت واشنطن أثينا بيروت أسطنبول نيروبى جده مسقط دبى الشارقه الرياض.

فى حين استقبل المطار رحلات الوصول قادمة من عدة وجهات دولية منها تورنتو لندن باريس ملانو روما أثينا فرانكفورت مومباي.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وذلك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.