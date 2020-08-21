بكين تجيز عدم ارتداء الكمامة وكوريا الجنوبية تشدد إجراءات كورونا

ألغت السلطات الصحية في بكين إلزام السكان بارتداء الكمامات خارج البيت، بتخفيف جديد للقواعد الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بعدما أعلنت المدينة عدم رصد إصابات جديدة على مدى 13 يومًا.

وبرغم تخفيف القواعد واصلت نسبة كبيرة من السكان وضع الكمامات في شوارع بكين، الجمعة، وقال البعض إن الكمامة تجعلهم يشعرون بالأمان، بينما قال آخرون إن الضغوط الاجتماعية لوضع الكمامة كانت أحد العوامل أيضا، حسب "رويترز".

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 22 حالة إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84917 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وحذرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية من أن بؤرة تفش لفيروس كورونا في العاصمة سيول تهدد بانتشاره على نطاق أوسع، بعد أن حضر آلاف الأشخاص تجمعا سياسيا الأسبوع الماضي.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، إلى تطبيق عقوبات على أي فرد يضع عراقيل أمام إجراءات مكافحة انتشار الفيروس، بعد أن وردت شكاوى حكومية من أن بعض الكنائس لا تتعاون مع المسؤولين في قطاع الصحة.

وفي الإمارات قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، سيف الظاهري، إن تطبيق حظر التجول قد يعود ليلاً في بعض المناطق، إذا ظهرت فيها زيادة كبيرة بحالات الإصابة بالفيروس المستجد.

وأعلنت هيئة حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان الروسية "روسبوتريبنادزور"، أنه من المقرر الانتهاء من التجارب السريرية للقاح ضد "كوفيد-19" بمركز "فيكتور" في شهر سبتمبر.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن المكتب الصحفي للهيئة الروسية، قوله: "نخطط للانتهاء من التجارب السريرية في سبتمبر 2020"، وحول الأعراض الجانبية للقاح، أكدت الهيئة أن ستة من أصل 100 متطوع شعروا بألم في موقع الحقن.

فيما استقال وزير الزراعة الأيرلندي، دارا كاليري، بسبب حضوره مناسبة اجتماعية مع أكثر من 80 شخصا انتهكوا القواعد الصحية المتعلقة بكورونا.

واعتذر كاليري في ساعة متأخرة من مساء الخميس عن حضوره مأدبة عشاء في فندق استضافتها جمعية الجولف بالبرلمان الأيرلندي، بعد يوم من تشديد الحكومة بشكل كبير للقيود على مستوى البلاد، في محاولة لكبح جماح زيادة إصابات كورونا، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال رئيس الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوج، الخميس، إنه "من خلال التدابير الأساسية المتخذة على الصعيد الوطني والتدابير الإضافية المستهدفة، نحن في وضع أفضل بكثير للقضاء على البؤر المحلية للفيروس".