مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم السبت 22 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:54

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:29

أذان العشاء 07:51

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:56

أذان الظهر 12:03

أذان العصر 03:40

أذان المغرب 05:36

أذان العشاء 07:59

مواقيت الصلاة في طنطا

أذان الفجر 03:53

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:35

أذان المغرب 06:31

أذان العشاء 07:54

مواقيت الصلاة في المنصورة

أذان الفجر 03:51

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:34

أذان المغرب 06:30

أذان العشاء 07:53

مواقيت الصلاة في الزقازيق

أذان الفجر 03:52

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:29

أذان العشاء 07:51