مواقيت الصلاة اليوم السبت 22-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:08 ص | السبت 22 أغسطس 2020
مواقيت الصلاة في مصر
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم السبت 22 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:54
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 06:29
أذان العشاء 07:51
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:56
أذان الظهر 12:03
أذان العصر 03:40
أذان المغرب 05:36
أذان العشاء 07:59
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 03:53
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:35
أذان المغرب 06:31
أذان العشاء 07:54
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 03:51
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:34
أذان المغرب 06:30
أذان العشاء 07:53
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 03:52
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 06:29
أذان العشاء 07:51