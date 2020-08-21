توقعات طقس 72 ساعة.. مائل للحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 36

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري لطيف ليلا، معتدل نهارا على السواحل الشمالية والغربية ووسط سيناء، مع كثافة في الشبورة المائية صباحا والرياح نشطة تؤدي إى اضطراب الملاحة الجوية.

ويسود جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس حار نهارا لطيف ليلا والرياح تكون نشطة، وجنوب الصعيد يكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

طقس السبت 22 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 28.

طقس الأحد 23 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 28.

طقس الاثنين 24 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 29.