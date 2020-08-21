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محمود مسلم

تمهيد سور السكك الحديدية بشبين القناطر لمنع عبور المشاة  

كتب:

حسن صالح
06:41 م | الجمعة 21 أغسطس 2020
جانب من الحملة

جانب من الحملة

شن مجلس مدينة شبين القناطر بناء على تعليمات اللواء خالد المحمدى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، اليوم الجمعة، تحت إشراف المهندس علاء حسني نائب رئيس المركز والمدينة، أعمال رفع الأتربة المتراكمة جوار خط السكة الحديد وأمام محكمة شبين تمهيدًا لاستكمال السور ليفصل بين السكة الحديد ومنع المشاة من العبور بهذا المكان.

ويهدف تطوير المكان إلى تحجيم الباعة الجائلين الذين يقومون بالافتراش بالبيع على خط السكة الحديد يوم السوق الأسبوعي للمدينة يوم الأحد من كل أسبوع وما زال العمل مستمرًا، وذلك بناء علي توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

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