صيدلي يصرف أدوية كورونا بالمجان في القناطر: "أقل حاجة نقدمها"

أعلن الصيدلي محمد محمود ضيف، تبرعه بصرف أدوية علاج المصابين بفيروس كورونا والمخالطين لهم بالمجان في قرية طحانوب بمركز شبين القناطر بالقليوبية استجابة منه لمبادرة أطباء طحانوب التي انطلقت تحت شعار "الكشف والتحليل والعلاج بالمجان".

وقال "ضيف" لـ "الوطن"، "هذه الخطوة هي أقل دعم يمكن تقديمه لأهالي القرية من المصابين بفيروس كورونا في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها".

وأضاف أن قرية طحانوب تشهد حالة من التكاتف والتعاون في أزمة فيروس كورونا، مناشدا كل من يستطيع أن يمد يد العطاء ألا يتردد في ذلك، حتى نعبر جميعا الأزمة بسلام.

وأكمل: "سيجري صرف أدوية بروتوكول علاج فيروس كورونا والأدوية المقوية للمناعة من الصيدلية بالمجان للمصابين والحالات المخالطة بموجب "روشتة" من الطبيب المعالج".

وأشار إلى أن الصيدلية، توفر أيضا خدمة التوصل للمنازل تيسيرا على الحالات الخاضعة للعزل المنزلي من أبناء القرية.

وكان 7 أطباء بالقرية يتقدمهم الدكتور فتحي سلامة استشاري الأنف والأذن والحنجرة، أطلقوا مبادرة للكشف على المرضى في مبنى منفصل داخل مستشفى القرية، مجانا.