ضبط طائرة تنصت وصواعق كهربائية في مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للموانئ الجوية بمطار برج العرب برئاسة عصام حسنين من ضبط محاولة تهريب مسدس ضغط هواء و2 سلاح أبيض و3 صواعق كهربائية وطائرة تنصت وتجسس بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر المصرى رقم 394 لسنة 1954م، والقانون رقم 216 لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المتحركة آليًا ولاسلكيًا.

وجاءت الضبطيات مخالفة لقرار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى رقم (64) لسنة 2003 والمعدل بالقرار رقم (34) لسنة 2009، وأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم (3) لسنة 1988. وكذلك بالمخالفة لقانون تنظيم الإتصالات رقم (10) لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية رقم (TK 0696) القادمة من أسطنبول اشتبه كل من الأستاذ أحمد البنا (رئيس الوردية)، والأستاذ خالد عبدالعزيز (مأمور الحركة) فى الراكب (S.T) جنسية أجنبية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع أو أشياء يود الإقرار عنها للجمارك.. أجاب بالنفى! وقد ظهرت عليه علامات التوتر والقلق.

وتم تمرير حقائبه على جهاز كشف الأمتعة وتم تأكيد الاشتباه بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة المكون من الفيزيائى إيهاب شوقى (رئيس القسم)، والفيزيائى محمود محمد الوحش فتم تأكيد الاشتباه.

وبعرض الأمر على الأستاذ مستور سالم أبوثلاث مدير الجمرك؛ قرر تقديم إقرار وصول للراكب لتدوين محتويات حقائبه، وتشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب بكل دقة من: الأستاذ طه زكريا الشهاوى رئيس قسم الأمن الجمركى، الأستاذ خالد عبدالعزيز مأمور الحركة، الأستاذ محمود إبراهيم النجار (مأمور الحركة)، تحت إشراف رئيس الوردية أ. أحمد البنا.

وقد أقر الراكب بخط يده أنه يحمل أمتعة وبعض الهدايا الشخصية فقط لا غير.

وبتفتيش أمتعة الراكب تبين وجود مسدس ضغط هواء أمريكي الصنع ماركة دايزي (Daisy® Powerline Air Pistol) مزود بأسطوانات غاز ثانى أكسيد الكربون -14 أسطوانة صغيرة- لتسريع المقذوف و3 صواعق كهربائية (إلكتريك شوك) ماركة POLICE أمريكي الصنع بالعلبة والجراب والشاحن و2 مطواة بنصل معدنى حاد وطائرة موجهة تعمل بالريموت كنترول ماركة Holy Stone تستخدم في مجال التصوير الجوي ويمكنها تصوير مقاطع فيديو عالية الوضوح، بدقة 720p كبث مباشر. وتبلغ سرعة طيرانها ما يقارب 50 كيلومتراً في الساعة، ويمكن التحكم بها بإيماءات اليد. مزودة بعدد من المستشعرات الذكية والتقنيات، ويمكن طيها ووضعها في حقيبة الظهر. بالإضافة لذلك فيمكن استخدام جهاز للتحكم عن بعد بمدى 1.2 ميل، وهي تحتوي على الكاميرا الرئيسية، نظام أمامي سفلي downward-facing للرؤية وبها نظام تثبيت الدوران المكون من ستة محاور مع تقلبات اتجاهية رباعية بزاوية 360 درجة، ومزودة بمصابيح LED للرحلات الجوية الليلية، ومنصات هبوط لينة. وتم ضبط جهاز تتبع (GPS)عالى الدقة وبمواصفات دقيقة جداً مخبأة داخل حقائبه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 8 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات وإرسالها مع الراكب للنيابة العامة للتحقيق وحرر المحضر الأستاذ محمود إبراهيم النجار.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.