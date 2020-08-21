تحرير 99 مخالفة بالأقصر لمخابز خلال حملة تموينية

شن رجال مديرية التموين بمحافظة الأقصر، حملة تموينية برئاسة الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر للمرور على المخابز البلدية لمتابعة تطبيق منظومه الخبز الجديدة والالتزام بمواصفات ووزن رغيف الخبز وعدم المساس به على مستوى المحافظة، وكذلك متابعة الأسواق والمحلات التجارية، وبرفقته إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والإدارات التموينية التابعة للمديرية والطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (99) محضرًا ومخالفة تموينية خلال الفترة من 18/8/2020 حتى 20/8/2020 وتضمنت 5 تصرفات في عدد طن دقيق بلدي مدعم و5 مواصفات و9 توقفات و11 قائمة و5 إغلاقات و3 موازين و8 نظافات و5 سجلات و30 عدم الإعلان عن أسعار و2 شهادة صحية و7 تراخيص و7 ذبح خارج السلخانة و2 عدم الاحتفاظ بفواتير.

تم تحرير محاضر بالمخالفات وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.