الأول على الثانوية الأزهرية: "حفزوا الأطفال دون العاشرة"

قال أحمد مدحت مصطفى، الأول على الثانوية الأزهرية، إن شقيقته كانت تحفزه عندما كان في سن مبكرة، مشددًا على أهمية تحفيز الأطفال دون سن عشر سنوات، حتى لو كان هذا التحفيز مبالغا فيه.

وأضاف مصطفى خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "أختي قامت معي بهذا الدور على أكمل وجه، وأنا أشكرها من مكاني هذا".

وتابع، أن أهالي قريته طيبون للغاية، وفرحوا له كثيرًا بعدما حصل على المركز الأول واتصل به الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لتهنئته، مردفًا: "أهالي قريتي اتصلوا بي كثيرًا رغم انتقالي للقاهرة منذ سنوات بعيدة بحكم عمل والدي".