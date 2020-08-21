مستشفى منوف العام تسجل صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجل مستشفى منوف العام بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وعدم استقبال حالات حديدة بالإضافة لعودتها لعملها السابق واستقبال جميع المرضى ولم تعد مخصصة للعزل فقط.

وأكد الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي والمتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن المستشفى سجل صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا ما عدا العناية المركزة والتي ما زالت تعمل لاستقبال المصابين من الحالات الحرجة، مؤكدا أن الوضع الوبائي استقر بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

وكشف "العجيزي" في تصريحات سابقة لـ"الوطن" عن ارتفاع حالات الشفاء للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 آلاف حالة شفاء، بالإضافة إلى أن المستشفيات بها 50 % من الأسرة شاغرة للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدا أن كثير من الحالات المشتبه فيها أعراضهم بسيطة ويتم عزلهم منزليا تحت إشراف مديرية الصحة.

الجدير بالذكر، أن 3 مستشفيات سابقة سجلت صفر إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهم مستشفيات أشمون العام وبركة السبع وسرس الليان، بالإضافة إلى إخلاء مستشفى شبين الكوم التعليمي لتنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية.