تاج الدين: اللجنة العلمية تواكب جميع الإرشادات الدولية لمكافحة كورونا

أعرب الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن شكره وتقديره لما تبذله الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من جهود لمواجهة فيروس كورونا، مشيدًا بالتجربة المصرية في مواجهة الفيروس، واصفًا إياها بالفريدة والرائعة.

وأشاد "عوض" خلال مشاركته في الويبنار العلمي للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع للجمعية المصرية للأمراض الصدرية والدرن، اليوم، بدور اللجنة العلمية لمواجهة الفيروس والتي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن اللجنة العلمية تواكب جميع الإرشادات العلمية الدولية لمكافحة الفيروس، مؤكدًا أن الخبرات العلمية المصرية وأهمها الخبرات الإكلينيكية لدى الأطقم الطبية التي تكونت نتيجة مواجهة مصر للعديد من الفيروسات، مشيرًا إلى الحرص على تبادل خبرات مصر في مواجهة الفيروس مع عدد من الدول مثل الصين، وبريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، مما أثبت نجاح التجربة المصرية في مواجهة الفيروس.