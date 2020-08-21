"حمزة": المؤشرات النهائية تؤكد فوز وليد حسن بمقعد نقيب أسنان القاهرة

قال الدكتور يوسف حمزة، عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن المؤشرات شبه النهائية لفرز أصوات الناخبين في النقابة الفرعية في القاهرة، أظهرت تقدم الدكتور وليد حسن على منصب النقيب، والدكتور طارق إسماعيل على مقعد فوق السن، والدكتور حازم البري على مقعد تحت السن.

وقال الدكتور محمد علاء المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إنه تم الانتهاء من فرز أصوات الناخبين في 18 محافظة بانتخابات التجديد النصفي للنقابة حتى الآن، وما زالت اللجنة المشرفة على الانتخابات منتظرة نتائج فرز 9 محافظات.

وأضاف المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، لـ"الوطن"، أن أكبر المحافظات التي شاركت في الانتخابات كانت الغربية والشرقية، بحوالي 670 صوتا، و660 صوتا، فيما جاء عدد من شاركوا في القاهرة والجيزة متساويًا، والإسكندرية بواقع حوالي 450 صوتًا للمرة الأولى.

وانطلقت اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، في الساعة العاشرة صباحا تفتح اللجان الانتخابية أبوابها أمام أعضاء الجمعية العمومية، للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، واختيار نقيب جديد ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة.

كما تجرى العملية الانتخابية في جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور محمد علاء، المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن إجراء الانتخابات، سيتم وفق إجراءات احترازية، ومع قرارات الدولة، لعودة ممارسة الحياة الديمقراطية السليمة من جديد بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

ووفقًا للقوائم النهائية، يتنافس 10 أطباء أسنان، على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، هم الدكتور خيري المرسى، والدكتور سعيد أبو ساطي، والدكتور إيهاب هيكل، والدكتور أحمد الزين، والدكتورة أميمة المحلاوي، والدكتور ياسر الجندي، النقيب الحالي، والدكتور أحمد توفيق، والدكتور أحمد أبو زيد، والدكتورة ميران سلطان.

وأوضحت القوائم ترشح 8 أعضاء لعضوية النقابة العامة فوق السن، بالإضافة إلى 11 تحت السن، و14 مرشحا على مستوى المناطق، و53 مرشحا على مقاعد نقيب فرعي، فاز منهم بالتزكية المرشحون لمحافظات القليوبية، والدقهلية، والأقصر، والفيوم، والوادي الجديد، وشمال سيناء، وكفر الشيخ، ومرسي مطروح، والبحر الأحمر، وبني سويف، بالإضافة إلى 47 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة الفرعية فوق السن، و59 مرشحا تحت السن.

ومن المقرر إجراء الانتخابات، على مقعد النقيب العام، و12 عضوا، موزعين 6 على مستوى الجمهورية، و6 على مستوى المناطق، وعلى مستوى النقابات الفرعية يتم الترشح على مقعد النقيب وعضو فوق السن وآخر تحت السن.