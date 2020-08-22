أسباب إصرار مصر وعدة دول على استخدام الكلوركين لمواجهة كورونا

بعد أشهر من الخلاف بشأنه، حسم الجدل الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، فيما يخص دواء الهيدروكسي كلوروكين، حيث سبق أن منظمة الدواء والغذاء الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية قررت حذفه من قبل بروتوكولات علاج كورونا، قبل أن يتراجعوا عن ذلك لاحقا.

وأضاف تاج الدين، في مؤتمر صحفي بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه تواصل يومها مع الدكتورة جيهان العسال نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وأكد عليها ضرورة عدم حذف العلاج، وردت العسال بأن مصر أجرت تجربة تراكمية على نحو 15 ألف مريض بكورونا باستخدام البروتكول العلاجي الموجود فيه الكلوركين وسبب نجاحا.

مصر ليست الدولة الأولى التي استمرت في استخدم الكلوركين في علاج كورونا، ففي الجزائر لا يزال يستخدم في العلاج، وأكد عضو اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا بالجزائر بركاني محمد بقاط، أن الجزائر لا تفكر إطلاقاً في التخلي عن العلاج بالكلوروكين؛ لكونه السلاح الوحيد الذي تملكه حالياً لعلاج الحالات المصابة بكورونا، وبالنظر أيضاً إلى النتائج الايجابية التي حققها استخدامه، كذلك تستمر المغرب في استخدامه.

الصحة العالمية: الكلوركين لا يفيد

في مايو الماضي، علقت منظمة الصحة العالمية تجاربها على دواء الهيدروكسي كلوروكين، وذلك لحين استعراض البيانات المتاحة لتقييم الفوائد والأضرار المحتملة من هذا الدواء.

جاء القرار بعد أن أشارت دراسة واسعة النطاق إلى أن هيدروكسي كلوروكوين لا يقدم أي فائدة للمرضى المتأثرين بالفيروس التاجي الجديد، وأنه قد يزيد من خطر الوفاة، حيث نشرت مجلة لانسيت الطبية نتائج الدراسة في 22 مايو من الشهر الجارى.

طيب: يستخدم بضوابط.. ونجح في دول متعددة

الدكتور محمد عز العرب، استشاري الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية، أوضح أنه حتي الأن لا يوجد علاج لفيروس كورونا، وأن الإجراءات المتبعة في العلاج من خلال بروتكولات علاجية تتبعها مصر من بينها الهيدروكسي الكلوركين.

وأضاف عز العرب لـ"الوطن"، أن الكلوركين في بداية استخدامه كان هناك إشادة واسعة به، كما أشاد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وواصفه بالفعال في كورونا، مشيرا إلى أن الصحة العالمية قررت فجأة إيقاف التعامل به بعد ظهور دراسات تفسر أنه لا يقدم أي فائدة للمرضى.

وتابع عز العرب، أن ذلك يختلف على عكس النتائج التي ظهرت في دول عديدة منها مصر والهند والولايات المتحدة وغيرهم، موضحا أن هناك ضوابط لاستخدام الكلوركين منها أنه يكون لحالات الإصابة البسيطة إلى المتوسطة، كذلك يحظر استخدامه لعدد من الفئات من بينها أصحاب مرضي القلب والتليف الكبدي وانميا الفول، لأنه يكون له أثار جانبية عليهم.