محافظ بني سويف يتابع آخر استعدادات امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم، سهام يوسف عبد الله، الاستعدادات النهائية لامتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، و التى ستبدأ غدا السبت 22 أغسطس وتستمر حتى يوم الأربعاء 3 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب غدا، امتحان اللغة العربية، وإمتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الأحد 23 أغسطس، وهو أيضا موعد استلام كراسات الامتحان للمواد التي لا تضاف للمجموع للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد.

وأكدت وكيلة الوزارة أنه تم الاستعداد لاجراء الامتحانات امتدادا للاستعدادات السابقة لامتحانات الدور الأول، مشيرة الى تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، وأنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول طبقا لقرارات الوزارة.