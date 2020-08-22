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بالصور.. تعرف على اختبارات القبول بالجامعات المصرية الأهلية

التعليم العالي تعلن عن المصروفات الدراسية في الثلاث جامعات أهلية بمصر

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أحمد أبوضيف
04:09 ص | السبت 22 أغسطس 2020
جامعة الملك سلمان

جامعة الملك سلمان

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في حالة التقدم في أكثر من مجال أكاديمي بنفس القطاع العلمي بالجامعات الأهلية الثلاث "الملك سلمان والعلمين والجلالة "، يتم دفع رسوم التقدم لاختبارات القبول مرة واحدة لكل قطاع.

وأوضحت الوزارة، اٌلإجراءات المتبعة  لتوزيع المجالات الأكاديمية على القطاعات العلمية واختبارات القبول المصاحبة لها، ونسب الاختبارات التي سيتم إجراؤها للطلاب .

أعلنت منذ قليل وزارة التعليم العالي، عن المصروفات الدراسية للبرامج المختلفة، في الجامعات الأهلية، التي تبدأ 3 منها في التدريس العام المقبل وهي جامعات الملك سلمان والعلمين والجلالة.

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