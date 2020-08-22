تعرف على البرامج الدراسية المتاحة بجامعة الجلالة الأهلية

أعلنت منذ قليل، وزارة التعليم العالي، عن مصروفات الدراسية للبرامج المختلفة، في الجامعات الأهلية، التي تبدأ 3 منها في التدريس العام المقبل وهي جامعات الملك سلمان والعلمين والجلالة.

وتستعترض "الوطن"، البرامج الدراسية المتاحة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات بجامعة الجلالة 2020

ـ مجال علوم وهندسة الحاسبات:

"برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي"

ـ مجال العلوم الهندسية:

برنامج "هندسة الميكاترونيات والأتمتة الصناعية"

برنامج هندسة المواد و التصنيع

برنامج هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة

ـ مجال العمارة

برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية

ـ مجال الغذاء والصناعات الغذائية

برنامج تكنولوجيا الأغذية .

برنامج تكنولوجيا الألبان .

برنامج تكنولوجيا الإنسان

ـ مجال العلوم الإدارية:

برنامج "إدراة اللوجستيات سلاسل الإمداد".

برنامج نظم معلومات الأعمال.

برنامج إدارة المنشآت السياحية والفندقية

ـ مجال العلوم الأساسية

برنامج "التكنولوجيا الحيوية الجزيئية".

برنامج علوم تكنولوجيا النانو الفيزياء والكيمياء

برنامج جيولوجيا البترول والتعدين

ـ مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية

برنامج اللغويات التطبيقية

برنامج اللغة الإنجليزية التطبيقية

برنامج علم النفس والاجتماع

برنامج الجيومعلوماتية

ـ مجال الإنتاج الإعلامي

برنامج الإنتاج التلفزيوني

برنامج الإنتاج الإعلاني

برنامج الإنتاج الإخباري

برنامج الإنتاج السينمائي

ـ مجال الفن والتصميم العمارة الداخلية

تصميم الوسائط المتعددة الفنون البصرية

ـ مجال طب الإسنان

برنامج طب الإسنان

نـ مجال العلوم الصيدلية

برنامج دكتور الصيدلة

ـ مجال العلاج الطبيعي

برنامج العلاج الطبيعي

ـ مجال العلوم الصحية التطبيقية

برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية

برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي

برنامج التاهيل الوظيفي تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

ـ مجال علوم التمريض

برنامج علوم التمريض

ـ مجال الطب

برنامج الطب