تعرف على البرامج الدراسية المتاحة بجامعة الجلالة الأهلية
تشمل العلوم الهندسية والتطبيقية واللغات والتمريض والهندسة
كتب:
أحمد أبوضيف
05:45 ص | السبت 22 أغسطس 2020
جامعة الجلالة
أعلنت منذ قليل، وزارة التعليم العالي، عن مصروفات الدراسية للبرامج المختلفة، في الجامعات الأهلية، التي تبدأ 3 منها في التدريس العام المقبل وهي جامعات الملك سلمان والعلمين والجلالة.
وتستعترض "الوطن"، البرامج الدراسية المتاحة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات بجامعة الجلالة 2020
ـ مجال علوم وهندسة الحاسبات:
"برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي"
ـ مجال العلوم الهندسية:
برنامج "هندسة الميكاترونيات والأتمتة الصناعية"
برنامج هندسة المواد و التصنيع
برنامج هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة
ـ مجال العمارة
برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية
ـ مجال الغذاء والصناعات الغذائية
برنامج تكنولوجيا الأغذية .
برنامج تكنولوجيا الألبان .
برنامج تكنولوجيا الإنسان
ـ مجال العلوم الإدارية:
برنامج "إدراة اللوجستيات سلاسل الإمداد".
برنامج نظم معلومات الأعمال.
برنامج إدارة المنشآت السياحية والفندقية
ـ مجال العلوم الأساسية
برنامج "التكنولوجيا الحيوية الجزيئية".
برنامج علوم تكنولوجيا النانو الفيزياء والكيمياء
برنامج جيولوجيا البترول والتعدين
ـ مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية
برنامج اللغويات التطبيقية
برنامج اللغة الإنجليزية التطبيقية
برنامج علم النفس والاجتماع
برنامج الجيومعلوماتية
ـ مجال الإنتاج الإعلامي
برنامج الإنتاج التلفزيوني
برنامج الإنتاج الإعلاني
برنامج الإنتاج الإخباري
برنامج الإنتاج السينمائي
ـ مجال الفن والتصميم العمارة الداخلية
تصميم الوسائط المتعددة الفنون البصرية
ـ مجال طب الإسنان
برنامج طب الإسنان
نـ مجال العلوم الصيدلية
برنامج دكتور الصيدلة
ـ مجال العلاج الطبيعي
برنامج العلاج الطبيعي
ـ مجال العلوم الصحية التطبيقية
برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية
برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي
برنامج التاهيل الوظيفي تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية
ـ مجال علوم التمريض
برنامج علوم التمريض
ـ مجال الطب
برنامج الطب