تعرف على البرامج الدراسية المتاحة بجامعة الملك سلمان الأهلية

أعلنت منذ قليل وزارة التعليم العالي، عن مصروفات الدراسية للبرامج المختلفة، في الجامعات الأهلية، التي تبدأ 3 منها في التدريس العام المقبل وهي جامعات الملك سلمان والعلمين والجلالة.

وتستعرض "الوطن"، البرامج الدراسية المتاحة لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات بجامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة "شرم الشيخ والطور ورأس سدر" 2020

فرع شرم الشيخ:

ـ مجال السياحة والضيافة

برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات

برنامج إدارة الترفيه والسياحة

برنامج إدارة الأحداث في الضيافة والسياحة

ـ مجال اللغات التطبيقية

برنامج الترجمة التحريرية والفورية لغة إنجليزية

برنامج الترجمة التحريرية والفورية لغة ألمانية

ـ مجال العمارة

برنامج العمارة

ـ مجال الفنون والتصميم

برنامج تصيم الجرافيك وبناء الماركة

برنامج الرسوم المتحركة

برنامج الفوتوغرافيا والرسوم المتحركة

فرع الطور:

ـ مجال الصناعات التكنولوجية

برنامج تكنوبوجيا صناعة خطوط الإنتاج

برنامج صناعات التبريد والتكييف

برنامج صناعة الأجهزة الدقيقة

برنامج صناعة الأشغال العامة

ـ مجال العلوم الأساسية

برنامج بيولوجيا الأحياء المائية

برنامج علوم كيمياء البترول

ـ مجال العلوم الهندسية

برنامج هندسة الطاقة وبرنامج هندسة المياه

ـ مجال علوم وهندسة الحاسبات

برنامج علوم الحاسب الرؤية بالحاسب

برنامج هندسة الحاسبات والحوسبة عالية الأداء

برنامج هندسة الحاسبات والحوسبة السحابية

برنامج علوم الحاسب وهندسة البرمجيات

برنامج هندسة الحاسبات أمن الحاسبات

برنامج علوم الحاسب تحليل البيانات الضخمة

فرع رأس سدر:

ـ مجال الزراعات الصحراوية

برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراية

برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية

ـ مجال العلوم الإدارية

برنامج الاستثمار والتمويل

برنامج المحاسبة ونظم المعلومات

برنامج الإدارة

برنامج التسويق