نقابة الأسنان: 4.6 مليون جنيه إعانات لـ195 طبيباً بسبب "كورونا"

قال الدكتور إيهاب هيكل، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن إجمالى ما تم صرفه من دعم لشهداء ومصابى فيروس كورونا، بلغ 4 ملايين و60 ألف جنيه لـ195 طبيباً حتى الآن.

وأوضح «هيكل»، فى بيان مؤخراً، أنه تم صرف 100 ألف جنيه لطبيبين، بواقع 50 ألفاً لكل منهما، ورقم مماثل من نقابات المهن الطبية، إضافة إلى صرف 20 ألف جنيه لكل طبيب أُصيب، بإجمالى 193 طبيباً.

وكانت النقابة العامة لأطباء الأسنان أعلنت صرف 50 ألفاً لحالات الوفاة من أعضائها، نتيجة للإصابة بفيروس كورونا، وذلك كدعم من النقابة لأسر أعضائها فى تلك الأزمة، مشيراً إلى أن ذلك بالإضافة إلى ما تم إقراره من قِبل اتحاد المهن الطبية، بصرف 50 ألف جنيه لحالات الوفاة، و20 ألف جنيه للإصابة، بعدما شكلت النقابة العامة لأطباء الأسنان غرفة لإدارة الأزمة، منها أعضاء هيئة المكتب: الدكتور محمد بدوى الأمين العام، والدكتور حسين عبدالهادى أمين الصندوق، ومن أعضاء المجلس: الدكتور محمد علاء، والدكتور إيهاب هيك.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان عن المقرات الانتخابية التى من المقرر أن تجرى الانتخابات فيها خلال 21 أغسطس الجارى، مشيرة إلى أنها خصصت 14 مقراً لها فى العديد من المحافظات حتى الآن، على أن تعلن عن باقى المقرات لاحقاً. ويتنافس على منصب النقيب العام، 10 أطباء، هم: الدكتور سعيد الباسطى، والدكتور أحمد الزين، والدكتورة أميمة المحلاوى، والدكتور ياسر الجندى، والدكتور خيرى المرسى، والدكتور إيهاب هيكل، والدكتور حسام أبوساطى، والدكتور أحمد توفيق، والدكتور أحمد أبوزيد، والدكتورة ميران سلطان.