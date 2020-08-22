خطة "النقل" لتنفيذ مترو في الإسكندرية: أول مرحلة 18 محطة

كشف اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن خطة وزارة النقل، لتنفيذ مشروع مترو "أبو قير - برج العرب"، والتي شملت على الانتهاء من الدراسات والتصميمات النهائية الخاصة بالمشروع وهو تحويل قطار أبو قير، يربط بين أبو قير ومحطة مصر بالإسكندرية، كما سيتم تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحلة، الأولى يبلغ طولها 21.7 كم، ويشمل 18 محطة، وهي: "أبو قير، طوسون، المعمورة، الصلاح، المنتزه، المندرة، العصافرة، ميامي، سيدي بشر، فيكتوريا، السوق، الظاهرية، سيدي جابر، سبورتنج، الحضرة، غبريال، باب شرق، محطة مصر"، بالإضافة لورشة عمرة القطارات، وستبلغ سرعة القطارات 80 كم/ساعة.

وقال والي، لـ"الوطن"، إن المرحلة الثانية من المشروع تبدأ من محطة مصر إلى المكس بطول نحو 8 كيلومترات، بينما تستكمل المرحلة الثالثة والأخيرة المسار من منطقة المكس إلى نهاية الخط بطول نحو 15.5 كيلومتر، مشيرا إلى أن تكلفة مترو "أبو قير - برج العرب" تصل إلى مليار ونصف المليار دولار، ويربط بين ربوع مدينة الإسكندرية، من أبوقير شرقًا حتى برج العرب غربًا، لتخفيف الزحام المروري في شوارع المدينة الساحلية، ويمتد بطول 43 كيلومترًا.

وأضاف رئيس القومية للأنفاق، أن مشروع مترو "أبو قير - برج العرب" سيكون مفخرة لكل مواطني المدينة الساحلية، مشيرا إلى أن القطار سيسير 6 كيلومترات من مسار المشروع عبر كوبري علوي، وباقي المسار سيكون سطحيًا، وتصل سرعة قطارات المشروع التصميمية إلى 120 كم/ ساعة، لافتا إلى أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، حريصا على تنفيذ جميع مشروعات الأنفاق لخدمة جموع المواطنين.

وأوضح أن وزارة النقل والممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، قامت بتنفيذ مشروع مترو الخط الثالث بمصر الجديدة على الطريقة الأوروبية، مشيرا إلى أن مترو "أبو قير - برج العرب" سيصمم بالطريقة الأوروبية والعالمية، وسيقدم خدمات مميزة لجميع مرتادي، لافتا إلى أن مصر صارت الآن مقصد دولي تنافسي لضخ الاستثمارات، وأصبح لديها وضع تنافسي بين الشركات، تختار من بينها الأفضل للمصلحة العامة، وأن الهيئة ستنفذ مشروع إحلال وتجديد لترام الرمل خلال الفترة المقبلة.