رئيس النقل العام: أتوبيس الغاز يوفر من 80 إلى 100 ألف جنيه سنويا

قال اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إن الدولة تدعم هيئة النقل العام وسعر التذكرة أقل بكثير من قيمتها الحقيقة وتكلفة التشغيل صارت مكلفة جدا، ولا توجد نية حاليا لزيادة أسعار التذاكر.

وأضاف رزق لـ"الوطن" أنه جار حاليا تحويل 300 أتوبيس من سولار إلى غاز طبيعي كمرحلة أولى، مؤكدا أن أتوبيس الغاز مقارنة بالأتوبيس الذي يعمل بالسولار يوفر من 80 إلى 100 ألف جنيه سنويا وذلك في إطار ترشيد النفقات.