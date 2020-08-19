وزير النقل: تخفيض 54% على اشتراكات المترو للصحفيين و73% لأسر الشهداء

تحدث الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن أسعار تذاكر مترو الأنفاق، عقب تحريك الأسعار، وكذلك الاشتراكات والتخفيضات التي تقدم لبعض الفئات، فأوضح أن التذاكر بعد تحريكها أصبحت 5 جنيهات لـ 8 محطات، و7 جنيهات لـ 16 محطة و10 جنيهات لـ39 محطة، مع الإبقاء على سعرها 50 قرشا لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن المواطن العادي عندما يقوم بعمل اشتراك يحصل على خصم 38% للاشتراك الشهري الخاص بـ 8 محطات، وخصم 45% لـ 16 محطة، و 55% للاشتراك الشهري الخاص بـ 39 محطة.

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أنه حال إقدام المواطن بعمل اشتراك ربع سنوي، يّحصل على تخفيض 45% لـ 8 محطات و تخفيض 50% لـ 16 محطة، و 58% لـ 39 محطة، مناشدًا المواطنين: " ما تعملوا اشتراكات وخلصوا"، موضحًا أن هذا التخفيض يـأتي بسبب ضمان ركوب المواطنين المترو خلال تلك الفترة يُعد عميل دائم.

وأوضح أن هناك تخفيضات خاصة لأسر الشهداء، فالتخفيض في الاشتراك الشهري الخاص بهم 73% لـ 8 محطات، و75% لـ16 محطة، و79% لـ39 محطة، بينما تخفيض الصحفيين 54% لـ8 محطات، و59% لـ 16 محطة، و65% لـ39 محطة، أما الطلبة، فهناك تخفيض شهري لـ 97% لـ 8 محطات، و97.7% لـ 16 محطة و98% لـ 39 محطة.